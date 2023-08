Le mollet de Cynthia Bolingo pourrait priver les Cheetahs de sa présence

Les séries du relais 4x400m se déroulent samedi soir (19h55). Carole Bam, qui est sa coach et ainsi que celle des Belgian Cheetahs a expliqué jeudi après-midi que sa meilleure élève souffrait depuis les séries à Budapest du mollet droit. Une blessure qu'elle traîne depuis le début de la saison qui se manifeste par intermittence.

"Après les séries (dimanche), Cynthia a fait son petit déboulé et ça a 'crampé' très fort, suivie d'une contratcture" a expliqué Carole Bam qui ne paraissait pas vraiment inquiète. "On a fait tout ce qui était nécessaire. Le lendemain (lundi) ça n'allait pas et on a dû piquer dedans. Hier matin, (mercredi) c'était un peu tendu amsi cela s'est amélioré au fol de la journée. Quand elle se met à l'échauffement, elle essaie d'oublier. C'est après sa finale que c'est redevenu tendu".