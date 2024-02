Le Mondial à Wavre aura lieu sur terrain mouillé, au lieu d'une surface sèche

La Coupe du monde de hockey de 2026, qui sera organisée conjointement par les fédérations belge et néerlandaise à Wavre et Amsterdam, se jouera sur terrain mouillé, au lieu d'une surface sèche, comme annoncé initialement. La fédération internationale de hockey (FIH) a informé les coorganisateurs mercredi de cette décision de son comité exécutif à la suite du test réalisé la semaine dernière lors de la Coupe du monde de hockey à cinq disputée à Oman.

"Il s'agissait d'une occasion importante de tester des surfaces de hockey sèches dans un climat chaud et sec et, surtout, de recueillir les réactions des athlètes, des entraîneurs et des officiels", a indiqué la FIH, qui sur base des retours d'information a pris une décision sur la pelouse utilisée lors du Mondial 2026, "en raison des délais d'approvisionnement et afin d'assurer des préparations optimales à la fois pour les coorganisateurs et les équipes participantes".

La fédération belge (ARBH), par la voix d'un communiqué, explique avoir déjà réagi à la suite de cette annonce. "Évidemment, cela a des implications significatives pour le projet du stade de Wavre. Toutefois, dès que nous avons été informés de cette nouvelle donnée, les architectes et les entrepreneurs concernés ont commencé à travailler sur l'intégration d'un système d'irrigation pour le stade de Wavre", précise l'ARBH.