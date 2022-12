Le nageur Jasper Aerents met un terme à sa carrière

(Belga) Le nageur Jasper Aerents a annoncé la fin de sa carrière de sportif de haut niveau, lundi, sur les réseaux sociaux.

"Merci à tous ceux qui m'ont soutenu pendant cette partie de ma vie", a écrit Aerents, qui aura 30 ans le 18 décembre. "Sans vous dans les profondeurs, pas de hauteurs. Je suis reconnaissant pour cette période fantastique, dont la fin est douloureuse et belle à la fois." Aerents a décroché quatre médailles de bronze dans des championnats d'Europe, une en grand bassin, lors de l'Euro 2016 à Londres avec le relais 4x100m libre, et trois en petit bassin, à chaque fois avec le relais 4x50m libre, à Szczecin en 2011, à Chartes en 2012 et à Herning en 2013. Aerents a participé deux fois aux Jeux Olympiques. En 2012, à Londres, il avait atteint la finale avec le relais 4x100m libre, terminant 8e, et avait été éliminé en séries du 50m libre individuel avec une 22e place. Quatre ans plus tard, à Rio de Janeiro, le relais 4x100m libre avec Aerents avait fini 6e en finale. Au niveau individuel, il avait terminé avec le 39e temps des séries. (Belga)