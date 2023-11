Le "National" de Hulshout sous le signe des premières et surtout de l'Euro de Bruxelles

En cross long, comme en espoirs (U23) et en juniors, les six premiers seront autorisés à se rendre aux Championnats d'Europe. En cross court, les deux premiers pourront prendre part au relais mixte et les deux troisièmes seront réservistes à Bruxelles.

Ce "National" est une première à plusieurs titres: il ne s'est jamais disputé à Hulshout, dans le sud de la province d'Anvers, ne s'est jamais couru en novembre et n'a jamais servi d'épreuve de sélection en vue d'un Euro qui plus est organisé en Belgique.

Isaac Kimeli est le champion de Belgique en titre et le favori du cross long masculin. Ses principaux adversaires attendus sont John Heymans et Robin Hendrix. Michael Somers, Guillaume Grimard, Nicolaï Saké, Dorian Boulvin et Pieter-Jan Hannes sont autant de candidats à un billet européen. Côté féminin, la tenante du titre Lisa Rooms est aussi la favorite. Chloé Herbiet est en principe sa plus grande rivale. Juliette Thomas et Sofie Van Accom complètent le plateau des principales candidates au podium.

Dans le cross court masculin, Ruben Verheyden est le favori. Ismael Debjani et Maxime Delvoie devraient lui rendre la tâche difficile. Il sera également intéressant de voir ce qu'Isaac Kimeli pourra réaliser une vingtaine de minutes après avoir disputé le cross long. Le médaillé de bronze de l'Euro en cross long l'an dernier à Turin n'ambitionne cependant pas de courir le cross court au pied de l'Atomium le 10 décembre.

Le titre féminin du cross court devrait se jouer entre Elise Vanderelst et Mariska Parewyck, avec Vanessa Scaunet comme outsider.