Le National n'aura finalement pas lieu au Heysel

Contrairement à ce qui avait été communiqué en septembre, les championnats de Belgique d'athlétisme ne reviendront pas au stade Roi Baudouin de Bruxelles les 29 et 30 juin 2024. Belgian Athletics l'a confirmé à Belga.

Ces deux dernières années, les championnats nationaux avaient été organisés à Gentbrugge et Bruges. Une série de concerts en 2022 et la rénovation de la piste en 2023 avaient empêché la tenue de l'événement à Bruxelles. L'intention était de revenir au stade Roi Baudouin en 2024, et cela avait été confirmé par la fédération belge en septembre.

Le National ne pourra finalement pas avoir lieu à Bruxelles, car la logistique de son organisation n'est pas compatible avec le festival de musique Couleur Café, qui se tient le même week-end sur le plateau du Heysel. Belgian Athletics doit trouver un nouvel organisateur. Les clubs peuvent présenter leur candidature jusqu'au 31 janvier.