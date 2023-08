Le Néerlandais Mark van der Ham de retour à Judo Vlaanderen pour entraîner les élites

Van der Ham avait déjà travaillé avec la fédération flamande, s'occupant notamment de Matthias Casse qui avait été champion d'Europe en 2019, champion du monde en 2021 et médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, entre autres, sous sa conduite. Il avait quitté Judo Vlaanderen en 2022 pour travailler en Azerbaïdjan. Cette collaboration a pris fin après les Mondiaux de Doha en mai.

"Avec Mark, nous avons un entraîneur qui connaît très bien le judo flamand, mais aussi quelqu'un qui a prouvé qu'il pouvait réaliser de super prestations au plus haut niveau", a commenté Koen Sleeckx, directeur technique de Judo Vlaanderen dans un communiqué. "Il s'occupera spécifiquement des judokas qui luttent pour les tickets olympiques et les médailles. Nous sommes convaincus de sa valeur ajoutée pour notre encadrement et nous lui souhaitons beaucoup de succès."

"Je suis reconnaissant pour ce retour à Judo Vlaanderen", a indiqué Van der Ham. "Lors des cinq années précédentes, j'ai toujours pu travailler avec beaucoup de plaisir et d'énergie avec les athlètes et le staff. Je me réjouis donc de cette nouvelle collaboration."

Lors de son premier passage, commencé en 2017, le Néerlandais s'était d'abord occupé des juniors avant d'entraîner les seniors messieurs puis les meilleurs judokas néerlandophones du pays.