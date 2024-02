Le Nigeria s'impose face au Sénégal en ouverture dans le groupe des Belgian Cats à Anvers

Le Sénégal a longtemps mené dans une revanche de la finale du championnat d'Afrique remportée en août dernier par le Nigeria (74-64) à Kigali. Yacine Diop (23 points) et Cierra Dillard (16 pts, 7 assists) ont permis au Sénégal (où évolue l'ancienne joueuse de Castors Braine Toch Sarr) de mener de près de dix unités après un deuxième quart soldé à 28-17.

Auteure d'un double-double Amy Okonkwo a mis 21 pts et 10 rebonds, Lauren Ebo a ajouté 11 pts et Sarah Ogoke 11 aussi (et 5 passes décisives) pour replacer le Nigeria aux commandes dans le dernier quart temps et prendre une option sur leur qualification.