Le Norvégien Sverre Lunde Pedersen met un terme à sa carrière

"Ca a été une décision difficile mais je réalise que je n'ai plus la motivation. "Je suis prêt pour une nouvelle vie avec ma famille et je ne veux plus être loin de chez moi pendant 250 jours par an".

Pedersen, souvent gêné par des blessures ces dernières années, a été membre de l'équipe de Norvège qui a été sacrée championne olympique de poursuite par équipes aux Jeux de 2018 et 2022. Il a aussi décroché le bronze du 5000 m aux JO 2018.