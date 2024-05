Le Parc Lescure fêté par les légendes des Girondins pour ses cent ans

L'équipe au scapulaire alignée d'entrée avait très fière allure avec le trio Giresse- Gourcuff-Zidane pour animer le jeu et alimenter Pauleta, Cavenaghi et Dugarry devant. "Ce milieu-là, c'est beau à voir", en a d'ailleurs souri Lizarazu.

Il est rare de fêter un stade mais Lescure, de style Art déco à l'architecture avant-gardiste, sans piliers de soutien, méritait cette soirée devant 28.000 supporters, sevrés de résultats ces dernières saisons, et qui ont pu baigner, l'espace de 90 minutes de communion et de joie, dans une nostalgie sereine.

- Des symboles pour finir -

Bien lancés par un doublé de Pauleta, et sa célébration comme à ses grandes heures en imitant l'oiseau des Açores, le public de Chaban, son appellation depuis 2001, a apprécié ce retour du foot dans cette antre historique qui a accueilli deux Coupes du monde de football et qui fait les beaux jours des rugbymen de l'Union Bordeaux-Bègles depuis neuf ans.

Alain Giresse, 71 ans, le +Petit Prince de Lescure+, capitaine emblématique, qui a joué le plus de matches et inscrit le plus de buts dans ce stade, a tenu quarante minutes avant de sortir sous une standing-ovation, tout comme Zidane quatre minutes plus tard après avoir prouvé que les années n'ont pas de prise sur sa technique unique, que Lescure a eu la chance d'admirer pendant quatre saisons.