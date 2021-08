Un geste simple mais magnifique: cet athlète grec a ému le monde aux Jeux Olympiques (photo)

Armand Duplantis a remporté son premier titre olympique du saut à la perche messieurs mardi à Tokyo. Le Suédois a franchi une barre à 6m02 pour se parer d'or. Le grec Emmanouíl Karalís, quatrième, a lui fait le buzz avec une belle célébration.

Armand Duplantis est médaillé d'or en saut à la perche. La médaille d'argent est remportée par l'Américain Christopher Nielsen (5m97). Champion olympique en titre, le Brésilien Thiago Braz prend la médaille de bronze avec un saut à 5m87.

Duplantis, 21 ans et détenteur du record du monde, s'offre un premier titre olympique. Le Suédois avait été sacré champion d'Europe en salle en mars dernier et avait été vice-champion du monde à Doha en 2019. Gêné à la cheville après une chute à l'échauffement, Renaud Lavillenie a dû se contenter d'un saut à 5m70. Après avoir fait l'impasse sur un saut à 5m80, le Français a manqué un essai à 5m87 et deux à 5m92.

De son côté, le jeune grec Emmanouíl Karalís, 21 ans, disputait ses premiers JO. Quatrième avec un saut à 5m80, il a ému les réseaux sociaux avec un geste magnifique en fin d'épreuve. Il a en effet saisi son dossard arrière. Sur le verso, on pouvait lire "Merci papa et maman", qui l'ont bien aidé pour accomplir son rêve olympique.

Un geste magnifique immortalisé à Tokyo.