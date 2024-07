Le pivot néerlandais Willem Brandwijk passe de Malines à Charleroi

Brandwijk, 28 ans, a compilé 9 points et 5,9 rebonds de moyenne par match la saison dernière avec Malines. Le joueur néerlandais a également porté les maillots de Feyenoord et Groningue, avec qui il a remporté la Coupe des Pays-Bas en 2022 et atteint la finale des playoffs de la BNXT League en 2023.

La saison dernière, Charleroi avait été éliminé en quarts de finale des playoffs par Liège et disputé la finale de la Coupe de Belgique, perdue contre Limburg United.