Le Premier ministre reçoit les médaillés: "Seuls les USA nous devancent, c'est phénoménal"

Le premier ministre, Alexander de Croo, a accueilli mardi après-midi les médaillés belges des Mondiaux d'athlétisme en salle à Glasgow. Le Premier ministre, fier, les a félicités pour des résultats "exceptionnels" et le fait que seuls les États-Unis ont fait mieux que la Belgique au tableau des médailles.

Eliott Crestan (bronze sur 800 mètres), Noor Vidts (or au pentathlon) et les Belgian Tornados parés d'or (Jonathan Sacoor, Dylan Borlée, Christian Iguacel et Alexander Doom) ont pu fièrement se rendre au Lambermont, à Bruxelles, résidence officielle du Premier ministre. Doom avait également remporté l'or dans l'épreuve individuelle du 400 mètres.

De Croo les a félicités, et s'est dit très fier de leurs performances, qu'il a qualifiées d'"exceptionnelles". Les États-Unis ont bien sûr remporté le classement des médailles des Mondiaux. De manière inattendue, la Belgique s'est glissée à la deuxième place de ce classement. "Un week-end où nous revenons de Championnats du monde où nous ne sommes devancés que par les Etats-Unis, c'est phénoménal", a déclaré De Croo dans un bref discours. "Pour moi, cela montre que ce n'est pas parce que nous sommes un petit pays que nous ne devons pas avoir de grandes ambitions. Nous avons énormément d'atouts. Nous avons souvent tendance à être modestes, mais je pense que nous devrions être ambitieux sans avoir honte."