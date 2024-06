Le président du CIO assure que Paris est prêt pour les JO, pas inquiété par les élections

"A 42 jours de la cérémonie d'ouverture (le 26 juillet, ndlr) on peut le dire avec une grande confiance: Paris 2024 est prêt", a annoncé le président du CIO, de retour d'une visite dans la capitale française. Il a vanté "l'enthousiasme qu'on sent à travers la ville" et qui "commence dès l'aéroport".

Alors que les législatives anticipées du 30 juin et 7 juillet plongent le pays hôte dans l'incertitude, il a de nouveau relativisé l'impact du scrutin sur la grand-messe sportive à venir. "Non, nous ne sommes pas inquiets, et pour une bonne raison: lundi, j'ai vu de mes yeux (...) une totale unité. Le gouvernement comme l'opposition ont exprimé leur souhait, et même leur détermination, de voir la France se présenter sous son meilleur jour pendant ces JO", a-t-il affirmé.