Le président français a inauguré le Village olympique en saluant "l'aventure d'un siècle"

Emmanuel Macron a salué la réalisation "dans un temps record" du Village situé à Saint-Denis et capable d'accueillir plus de 14.000 athlètes, ainsi que son "exemplarité sociale et environnementale".

"On est tous en train de participer à l'aventure d'un siècle", a-t-il lancé aux équipes qui ont réalisé le site, bâti en sept ans. "Nous sommes au rendez-vous des engagements qui avaient été pris", le chantier a été réalisé "dans les temps", "malgré le Covid", et dans des "conditions sociales exemplaires", notamment en termes de "sécurité" des ouvriers, a-t-il ajouté.