Le quart de finale des Red Lions face à l'Espagne à 12h30 dimanche

Tenants du titre, les Belges ont terminé la phase de groupe à la première place de leur poule, invaincus avec quatre succès et un partage (contre l'Argentine 3-3, dans un dernier match sans enjeu). Ils affronteront ainsi l'Espagne, 8e nation mondiale et 4e du groupe A.

Le programme dimanche au stade Yves-du-Manoir à Colombes débutera à 10h00 avec un duel entre l'Inde et la Grande-Bretagne. La Belgique ensuite est au menu à 12h30. A 17h30, le 3e quart de finale mettra aux prises les Pays-Bas et l'Australie. La journée s'achèvera par un affrontement entre l'Allemagne et l'Argentine.

Le vainqueur de Belgique/Espagne jouera contre le gagnant de Pays-Bas/Australie en demi-finales mardi. Les finales ont lieu jeudi.