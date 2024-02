Le Racing accède au dernier carré malgré sa défaite devant Wettingen

Le Racing de Bruxelles s'est qualifié pour les demi-finales de l'EuroHockey Indoor Club Cup dames de hockey en salle. La qualification a été validée malgré la courte défaite 1-2 devant les Suissesses du Rotweiss Wettingen dans leur dernier match du groupe A, samedi matin, à Alanya, en Turquie. Les Bruxelloises assurent par la même occasion le maintien de la Belgique parmi l'élite européenne et joueront leur demi-finale samedi à 18h00 face à la 1re équipe de la poule B.

Face à Wettingen, les joueuses d'Olivier Coulon pouvaient se permettre une défaite par moins de 2 buts d'écart pour se qualifier à la différence de buts. Et c'est ce qu'elles ont fait. Menées 0-1 à la mi-temps (Elena Trösch, 14e), les Uccloises ont égalisé en début de seconde période via Juliette Duquesne (21e). Le Racing a tenu le nul jusqu'à 5 secondes du terme, avant d'encaisser un dernier pc des Suissesses (Johanna Wenz, 40e).

Au classement final du groupe A, les Allemandes de Dusseldorf terminent en tête avec le maximum de 20 points. Le Racing, qui avait battu jeudi les Irlandaises de Railway Union (6-0) et les Anglaises de Buckingham (3-1), avant de s'incliner vendredi 9-1 face à Dusseldorf, reste 2e avec 11 unités et s'empare de la 2e place qualificative pour les demies. Wettingen revient à sa hauteur (11 points), mais avec une moins bonne différence de buts (-1 contre -3). Buckingham est 4e (7 points) et Railway Union 5e, relégué.