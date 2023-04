Le Racing battu 1-4 en demi-finales par Bloemendaal et Arthur Van Doren, tenants du titre

Le Racing de Bruxelles n'a pas réussi à se qualifier pour la finale de l'Euro Hockey League (EHL), la plus importante des Coupes d'Europe des clubs, samedi au Wagener Stadion d'Amstelveen.

Pour la 2e demi-finale de leur histoire après celle déjà perdue en 2014, les Bruxellois ont été battus 1-4 par les Néerlandais de Bloemendaal et son Red Lions Arthur Van Doren, les tenants du titre.

Trois des 4 buts des champions d'Europe et des Pays-Bas ont été inscrits sur penalty-corners (pc),. Le premier dans le 2e quart-temps via Tim Swaen (19e), puis en début de 2e mi-temps sur une déviation de Roel Bovendeert (35e). Alexis Cayphas a sauvé l'honneur des Rats, finissant une action de Cédric Charlier et Samuel Malherbe (50e), alors qu'il restait 10 minutes à jouer, mais un nouveau pc néerlandais transformé par Jasper Brinkmans (54e) enlevait tout espoir ucclois d'égalisation. Floris Wortelboer crucifiait les champions de Belgique en titre alors que le Racing évoluait sans gardien (60e).