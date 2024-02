Le Racing, battu 7-2 par les Turques de Gaziantep en demi-finale, jouera pour le bronze

Peu aidé par le corps arbitral, le Racing était mené 0-2 après plusieurs strokes sévères accordés aux locales, alors qu'un autre, semblant évident, leur était refusé. Les joueuses d'Olivier Coulon, non découragées, revenaient néanmoins au marquoir en 1 minute de temps en toute fin de 3e quart-temps, via 2 buts signés par les expérimentées Jill Boon (30e, pc) et Anouk Raes (30e). Les dernières 10 minutes filaient toutefois largement en faveur de Gaziantep qui faisait la différence avec 5 buts, dont 3 inscrits sans la gardienne belge.

Dimanche (10h30 belges), les Uccloises affronteront pour le bronze l'équipe ukrainienne de Sumchanka, qui de son côté s'est inclinée 9-4 dans la 1re demi-finale devant les tenantes du titre allemandes de Dusseldörf. La finale opposera dans la foulée Gaziantep à Dusseldörf (12h00), marquant déjà un résultat historique pour le hockey turc, jamais arrivé à ce niveau depuis la création de la compétition en 1990. Côté belge également, jamais une équipe n'avait atteint le top 4, le meilleur résultat jusqu'ici restant celui du Parc Auderghem, 7e en 2004.