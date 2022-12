Le Racing contre Pinoké et La Gantoise face à Terrassa en quarts

(Belga) Les deux clubs belges en lice connaissent leur adversaire en quarts de finale de l'Euro Hockey League, disputé du 6 au 10 avril aux Pays-Bas. Sur le terrain du Wagener Stadium d'Amstelveen, dans la banlieue d'Amsterdam, le Racing de Bruxelles affrontera les Néerlandais de Pinoké, qui évolueront à domicile, alors que La Gantoise croisera la route des Espagnols de l'Atlétic Terrassa. Tel a été le résultat du tirage au sort effectué mercredi.

Champion de Belgique, le Racing affrontera une équipe de Pinoké où évoluent de nombreux membres des Red Lions avec Alexander Hendrickx, spécialistes des pc, ainsi que les attaquants internationaux Sébastien Dockier et Florent Van Aubel. La Gantoise, vice-championne de Belgique et parvenue à s'extraire du tour préliminaire, croisera la route des Catalans de Terrassa, champions d'Espagne. Vincent Vanasch, gardien du Rot-Weiss Cologne, champion d'Allemagne et finaliste l'an dernier, défiera le Hamburger Polo Club dans un duel entièrement allemand. Le quatrième quart de finale opposera le HC Bloemendaal d'Arthur Van Doren, double tenant du titre, aux Allemands de Harvestehuder. Trois clubs allemands, deux belges, deux néerlandais et un espagnol se disputeront donc le titre de la principale compétition européenne interclubs, dont c'est la 16e édition. Le Waterloo Ducks est la seule équipe belge à figurer au palmarès grâce à sa victoire 4-0 contre le Rot-Weiss Cologne en 2019. Pour la 3e édition du tournoi féminin, La Gantoise, championne de Belgique, défiera les Madrilènes de Club de Campo, vice-championnes d'Espagne la saison dernière, en quarts de finale. (Belga)