Le Racing débute par un succès facile 6-0 sur les Irlandaises de Railway Union à Alanya

Le Racing de Bruxelles s'est facilement imposé 6-0 (mi-temps: 4-0) devant les Irlandaises de Railway Union lors de son 1er match de l'EuroHockey Indoor Club Cup dames de hockey en salle, la plus haute division de la Coupe d'Europe des clubs champions, qui a débuté jeudi, à Alanya, en Turquie.

Amber Sistermans a réussi un triplé (3e, 4e et 33e), complété par des buts de Justine Boon (14e), Juliette Duquesne (14e) et un pc converti par la capitaine Jill Boon (35e). Cinq points importants empochés par les Uccloises dans l'optique du maintien, puisque l'équipe classée 5e de leur groupe A sera rétrogradée en division B, ainsi que les clubs classés aux 7e et 8e places finales. Le Waterloo Ducks, sacré champion fin janvier, sera le représentant belge en Coupe d'Europe des clubs en 2025.

Les joueuses d'Olivier Coulon et Brian Van Bogaert joueront encore dans l'après-midi contre les Anglaises de Buckingham, avant d'aborder deux matchs difficiles, jeudi face aux Allemandes de Düsseldorf et vendredi face aux Suissesses du Rotweiss Wettingen. Le groupe B est composé des hôtes turques de Gaziantep Polisgücü, des Ukrainiennes de Sumchanka, des Tchèques du Slavia Prague, des Espagnoles de Sanse Complutense et des Écossaises de Watsonians.