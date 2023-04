Le Racing se hisse en demi-finales après son succès 3-2 sur les Néerlandais de Pinoké

Le Racing de Bruxelles a battu 3-2 le club néerlandais de Pinoké pour se hisser dans son 2e Final Four de l'Euro Hockey League messieurs (EHL), jeudi soir, au Wagener Stadion d'Amstelveen.

Les Bruxellois, champions de Belgique sortants, seront opposés samedi en demi-finales aux Néerlandais de Bloemendaal et Arthur Van Doren, tenants du titre, victorieux de leur côté 7-2 des Allemands d'Harvestuder dans le premier quart de finale.

Face aux 3 Red Lions, Alexander Hendrickx, Florent Van Aubel et Sébastien Dockier, les Rats ont été menés au score après un but rapide de Marlon Landbrug (6e). Les Bruxellois égalisaient cependant peu après sur une descente de Samuel Malherbe (11e), avant que le même joueur ne réussisse le doublé peu après (17e). Hendrickx, retablissait cependant l'équilibre entre les deux équipes avant le repos sur pc (25e). C'est finalement Tanguy Cosyns, en fin de partie et également sur pc, qui permettait d'envoyer le club ucclois en demi-finales (49e).