Le Red Dragon Hendrik Tuerlinckx met un terme à sa carrière internationale

(Belga) Hendrik Tuerlinckx, 34 ans, a annoncé mardi, sur son compte Instagram, qu'il met un terme à sa carrière internationale avec les Red Dragons, l'équipe nationale de volley. Tuerlickx a joué pendant 15 ans pour la Belgique. "Il est temps de laisser la responsabilité à la prochaine génération", a-t-il écrit.

"C'était toujours un honneur de jouer pour mon pays, tant lors des mauvais que lors des bons jours", a ajouté Tuerlinckx. "Je veux remercier tout le monde : les joueurs, les entraîneurs et les staff que j'ai appris à connaître durant cette période." Tuerlinckx poursuit en disant que l'équipe nationale "restera toujours dans son coeur" et qu'il "souhaite le meilleur à la prochaine génération." "Je vous suivrai depuis le premier rang." Tuerlinckx a joué 13 ans à Roulers, qu'il a quitté l'an passé. Il a disputé la plus grande partie de la dernière saison à Haasrode-Louvain. (Belga)