Le Red Lion Arthur Van Doren prolonge son contrat à Bloemendaal

(Belga) Étoile du hockey international et pierre angulaire des Red Lions, Arthur Van Doren va continuer son aventure à Bloemendaal. Le défenseur de 27 ans a prolongé, pour "plusieurs saisons", son contrat avec le club néerlandais.

Tout juste couronné Meilleur joueur du monde pour la seconde année de rang (2017, 2018), Van Doren a quitté le Dragons en 2018 pour rejoindre Bloemendaal, l'un des clubs les plus titrés du hockey néerlandais. Depuis son arrivée chez les "Moineaux", l'Anversois a remporté deux fois l'Euro Hockey League (2018, 2021), la plus prestigieuse compétition européenne, et enlevé à deux reprises le titre de champion des Pays-Bas (2019, 2021). "Je me sens apprécié ici et nous avons énormément d'ambition en tant qu'équipe. La décision n'a pas été compliquée à prendre. Comme le Dragons, Bloemendaal est un cercle familial. La transition s'est faite facilement pour moi. Tout le monde ici veut contribuer au succès du club, c'est beau à voir", a déclaré le Red Lion, cité par Bloemendaal. Arthur Van Doren, 210 matchs (9 buts) pour les Red Lions depuis décembre 2012, a tout gagné avec l'équipe nationale : la Coupe du monde (2018), l'Euro (2019) et les Jeux Olympiques (2020). (Belga)