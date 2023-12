Le Red Lion Arthur Van Doren rejoindra les rangs du Braxgata la saison prochaine

"Il a confié qu'il cherchait un nouveau défi plus proche de chez lui, avec le regard porté vers les Jeux Olympiques de 2028 à Los Angeles", a révélé le communiqué. "Le choix du Braxgata était une étape logique pour moi. Je connais très bien le club, et l'équipe est jeune, talentueuse et pleine d'ambition. Je vois que l'équipe est déterminée à monter au sommet du hockey belge et, je l'espère, européen."

La présence d'un staff expérimenté, avec son ancien coach en équipe nationale de jeunes Philippe Goldberg, a également pesé dans la balance en faveur de la décision. Le président du club Erik Gysels s'est dit très fier d'officialiser l'arrivée d'un joueur de ce calibre et se réjouit de voir Arthur Van Doren encadrer une équipe première avec "de nombreux jeunes issus de la formation du Braxgata."