Le Red Lion Félix Denayer en route vers ses 5es Jeux: "C'est un peu surréaliste"

"En tant qu'athlète, on regarde d'habitude toujours devant soi. Mais en ce moment, on réalise que l'on a déjà réalisé un beau parcours. Espérons que nous pourrons ajouter encore un beau chapitre à l'histoire", a expliqué le milieu de terrain aux 396 caps (48 buts).

Depuis l'aventure à Pékin en 2008 pour le retour du hockey belge aux Jeux Olympiques, Félix Denayer y a trusté déjà une médaille d'argent (à Rio) et d'or (à Tokyo), en plus de nombreuses autres médailles internationales. La tension est cependant toujours palpable à l'approche d'un grand évènement. "On a même besoin de cette partie du stress pour être prêt", a ajouté. "Mais je sens une énergie positive. On a enfilé notre tenue officielle pour la première fois et il y a tout ce qui entoure ce déplacement vers Paris. C'est fantastique de savourer ça avec toute l'équipe. C'est pour ça que l'on fait tout ça aussi."