Le relais 4x400m mixte partagé entre satisfaction et déception

La course a couronné la surprenante Irlande (3:09.92) devant l'Italie (3:10.69) et les Pays-Bas médaillés en 3:10.73, grâce à Femke Bol qui a repris 1.60 seconde à Helena Ponette.

Jonathan Sacoor n'était pas du tout abattu. "On a tous fait un super boulot et suivi les instructions. On n'est pas du tout déçus. Bien sûr, on aurait bien voulu prendre une médaille. Mais ce championnat venait un peu tôt. Le grand objectif est Paris et c'est dans deux mois" a souligné le premier relayeur 2e après sa course et chronométré en 44.96. "La forme individuelle augmente et on va être super forts pour les Cheetahs, les Tornados. Et on a le record de Belgique."

Helena Ponette, partie en tête et 4e à l'arrivée, était beaucoup moins heureuse. "La fin a été très difficile. J'ai senti les autres remonter. J'ai tout fait pour résister le plus longtemps possible."

Alexander Doom, parti 3e et remonté à la première place, était partagé. "C'est bien sûr un peu un double sentiment. On aurait aimé une médaille mais on signe notre record, ce n'est pas mauvais pour une première course avec ce groupe. Je suis très content de ma course. Je savais que je devais courir très vite pour creuser l'écart. Je pense que j'ai bien fait mon job (il a été crédité d'un 44.16). Dommage qu'il nous a manqué quelques mètres. La médaille reste un objectif pour les Jeux."