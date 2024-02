Le relais belge féminin 4x200m éliminé en séries et pas qualifié pour les Jeux

La Belgique termine 15e sur 18 nations au départ. Les Pays-Bas sont les huitièmes et derniers finalistes avec un chrono de 7:58.63.

Valentine Dumont, Camille Henveaux, Lucie Hanquet et Lotte Vanhauwaert ont terminé septièmes de la deuxième et dernière série en 8:06.56. La Chine a remporté cette série en 7:54.38 et a réalisé le meilleur temps total.

Ces résultats mettent fin aux espoirs belges de qualifier un relais aux Jeux Olympiques 2024. Les trois premiers des Mondiaux de Fukuoka l'été dernier, à savoir sur cette distance l'Australie, les Etats-Unis et la Chine, étaient déjà assurés de la qualification pour Paris. Les treize tickets restants sont attribués sur base des chronos des Mondiaux de Fukuoka et de Doha, séries et finales comprises.

Le quatuor belge avait terminé 17e à Fukuoka en 8:06.94 et se voit dépasser par la France (7:59.27) et la Turquie (8:05.21), respectivement absente et 18e l'an passé, au classement sur les deux derniers Mondiaux.

Le record d'un relais belge est de 8:01.73.