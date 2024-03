Le relais messieurs éliminé en demi-finale à cause d'une pénalité

Partager:

La Belgique n'est pas parvenue à se qualifier pour la finale du relais messieurs 5.000 m des championnats du monde de shorttrack après avoir écopé d'une pénalité en demi-finale samedi à Rotterdam aux Pays-Bas.

Le relais belge, avec Stijn Desmet, Adriaan Dewagtere, Ward Petré et Warre Van Damme, a ainsi terminé dernier de sa demi-finale remportée par les Pays-Bas devant la Pologne et le Kazakhstan. Dans l'autre demi-finale, la victoire est revenue à la Chine devant la Corée du Sud et le Japon tandis que le Canada a aussi été disqualifié. La finale A, prévue dimanche, mettra aux prises les Pays-Bas, la Pologne, la Chine et la Corée du Sud. Le Kazakhstan et le Japon seront les deux seules nations présentes en finale B après les disqualifications de la Belgique et du Canada.

Plus tôt samedi, Hanne Desmet a écopé de deux pénalités en l'espace de quelques minutes. Sur 1.500 m, elle avait franchi la ligne en deuxième position derrière la Sud-Coréenne Kim Gilli et devant l'Américaine Kristen Santos-Griswold. Seulement, l'Anversoise n'avait pas laissé assez de place à Santos-Griswold dans un virage dans le final et a été disqualifiée. Elle a ensuite connu la même mésaventure lors des quarts de finale du 500 m en ne laissant pas assez de place à l'Américaine Julie Letai. La Belgique a connu une journée noire à Rotterdam. En début de journée, Stijn Desmet n'avait pas réussi à se qualifier pour les demi-finales du 1.500 m et les quarts de finale du 500 m, échouant aux repêchages