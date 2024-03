Le relais messieurs se classe 3e de la finale B

Le relais belge, avec Stijn Desmet, Adriaan Dewagtere, Ward Petré et Warre Van Damme, a réalisé un chrono de 7:33.912 pour prendre la troisième et dernière place derrière le Japon (7:21.761) et le Kazakhstan (7:21.939).

Plus tôt dimanche, le relais mixte, avec Stijn et Hanne Desmet, Ward Petré et Tineke den Dulk, s'est aussi qualifié pour la finale B en terminant à la 3e place de sa demi-finale en 2:39.359 derrière les Pays-Bas (2:38.198) et les États-Unis (2:38.581) et devant le Canada (2:55.811). Les Canadiens, la Pologne et la Corée du Sud seront les adversaires de la Belgique en finale B dimanche à 16h05.