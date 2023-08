Le relais mixte 5e de la finale: "C'est une belle place même si on espère toujours mieux."

Le relais mixte belge du 4x400m a terminé 5e de la finale des Championnats du monde d'athlétisme samedi soir à Budapest. Robin Vanderbemden, Imke Vervaet, Jonathan Borlée (qui a remplacé Florent Mabille qui avait couru en séries) et Camille Laus ont bouclé la course en 3:13.83, deux secondes moins vite que pour se hisser en finale (3:11.81). Un petit air de déception flottait d'autant que la médaille de bronze est revenue à la République tchèque que les Belges avaient battue en séries et que le chronomètre réalisé n'était pas celui espéré.

Jonathan Borlée a reconnu que sa course (chronométrée en 44.96) n'avait pas été idéale. "J'ai fait un gros effort pour dépasser le Tchèque au début, aux 300m je m'affaisse un peu et je perds mon appui. J'ai du mal à me remettre et je craque fort sur les 50 derniers mètres. Il n'y a pas de miracle en sport. Je n'ai pas beaucoup couru. J'ai manqué beaucoup d'entraînements. J'aurais aimé faire mieux. Aujourd'hui c'était compliqué, ce n'est pas sorti."

Robin Vanderbemden, parti à l'aveugle au couloir 9, a été chronométré en 45.83. Il voyait la bouteille à moitié pleine. "Cinquième, c'est magnifique. Il n'y a que quatre équipes au monde qui vont plus vite que nous. On a essayé d'aller plus vite que ce "matin" mais c'est compliqué avec la fatigue et en plus le couloir 9. On court toujours plus vite dans les autres couloirs."