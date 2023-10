Le relais mixte belge passe en demi-finales à Montréal malgré une chute

Une semaine après la manche d'ouverture, Montréal accueille également ce week-end la deuxième des six manches de la Coupe du monde de shorttrack. Huit Belges sont présents au Canada.

Le relais mixte composé de Tinneke den Dulk, Hanne et Stijn Desmet, et Adriaan Dewagtere s'est qualifié pour les demi-finales en terminant 2e de la 4e série derrière l'Italie, malgré une chute de Stijn Desmet. Le Kazakhstan a aussi chuté tout comme l'Ukraine qui elle a été disqualifiée pour un passage de relais non réglementaire.

Les Belges rencontreront en demi-finales quatre formations: la Chine, le Japon, l'Italie et la France. Ils avaient pris la 5e place la semaine dernière de la première manche de la Coupe du monde.