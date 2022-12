Le relais mixte belge se qualifie pour les demi-finales du 2.000 m de shorttrack

(Belga) Le relais mixte belge s'est qualifié pour les demi-finales du 2.000 m de la manche de Coupe du monde de shorttrack d'Almaty vendredi au Kazakhstan.

La Belgique, avec Tineke den Dulk, Adriaan Dewagtere et Hanne et Stijn Desmet, a terminé deuxième de son quart de finale en 2:41.647, juste derrière les Pays-Bas en 2:40.712. Le relais messieurs, avec Dewagtere, Ward Pétré, Rino Vanhooren et Desmet, a lui été éliminé en quarts de finale sur 5.000 m en terminant 3e et dernier de sa série en 7:10.692 derrière le Japon (7:10.603) et le Canada (7:10.631). Sur le plan individuel, Hanne Desmet s'est qualifiée pour les demi-finales sur 1.500m et pour les quarts de finale sur 1.000m, distance où elle avait remporté le bronze aux Jeux Olympiques de Pékin, en remportant ses deux séries. Tineke den Dulk s'est elle hissée en quarts de finale sur 500m en terminant 2e de sa série. Chez les messieurs, Stijn Desmet s'est qualifié pour les quarts de finale sur 500m et les demi-finales sur 1.500m après avoir gagné ses séries. Sur 1.000m, Rino Vanhooren a lui été éliminé dès les séries et Warre Van Damme et Enzo Proost lors des préliminaires. Vanhooren, Van Damme et Proost ont aussi été éliminés en quarts de finale sur 1.500m. (Belga)