Le relais mixte en bronze, une 5e médaille belge à Gdansk

Hanne et Stijn Desmet avec Tineke den Dulk et Adriaan Dewagtere ont terminé dans le sillage des Pays-Bas (Xandra Velzeboer, Selma Poutsma, Kay Huisman et Teun Boer), qui conservent leur titre et la Pologne (Nikola Mazur, Michal Niewinski, Diane Sellier et Kamila Stormowska), médaillée de bronze chez elle.

L'Italie, alors en tête avec Pietro et Arianna Sighel, Thomas Nadalini et Chiara Betti, a chuté dans l'ultime virage.