Le relais mixte obtient une 5e place satisfaisante mais aurait voulu jouer le podium

Ziad Audah a créé la surprise, en passant le premier sur la ligne. "Je savais que j'étais en forme, mais pas au point de passer premier", a-t-il déclaré après coup. "C'est un championnat d'Europe après tout. Le public belge m'a donné beaucoup de force. Je me suis senti fier de courir ici en tant que Belge. Et j'ai bien organisé ma course. Il me restait encore de la marge pour un sprint final. Je suis très heureux de cette 5e place. Pour moi, il s'agit d'un début international, donc je ne pouvais pas espérer beaucoup plus".

Elise Vanderelst a terminé le deuxième relais à la 3e place. "J'ai essayé de prendre le contrôle de la course, mais le parcours boueux ne me convenait pas vraiment. Je suis plus ou moins satisfaite de ma performance, même si j'ai dû céder du terrain. Au final, nous terminons 5e et ce n'est pas si mal. Nous aurions aimé nous battre pour le podium, mais tout le monde aurait dû faire une super journée pour ça."