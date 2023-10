Le retour de Dupont donne un surplus de "confiance" à la France

Le retour du Toulousain, trois semaines après son opération d'une fracture de la mâchoire subie contre la Namibie (96-0), "change pas mal de choses, ça nous donne beaucoup de confiance", a affirmé le demi d'ouverture Matthieu Jalibert en conférence de presse.

"On sait qu'il est capable de grandes différences et qu'il inspire la crainte chez les adversaires. Ça nous permet d'avoir plus d'espaces autour de lui", a ajouté le joueur de Bordeaux-Bègles. "C'est toujours un atout de l'avoir avec nous. Et même s'il porte un casque (comme souhaité par son chirurgien, ndlr), il est à 100% de ses capacités".