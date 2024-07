Le roi Philippe et la reine Mathilde seront présents à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024 à Paris vendredi depuis le pont Alexandre III. Le Palais Royal a confirmé l'information dans un communiqué lundi.

Outre leur présence lors de cette cérémonie, le Roi et la Reine "inaugureront la Lotto Belgium House, le lieu de rencontre de la famille olympique, des partenaires, et des médias et des supporters belges présents à Paris pour suivre l'évènement".

Les Souverains seront également présents pour encourager les Red Lions, l'équipe masculine de hockey, pour leur match d'ouverture face à la République d'Irlande le samedi 27 juillet avant de se rendre dans le village olympique pour déjeuner avec les athlètes belges.