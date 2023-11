Le rugbyman international Chalureau jugé en appel pour agression raciste

Le joueur de rugby international Bastien Chalureau, condamné en 2020 à six mois de prison avec sursis pour violences et injures racistes, comparaît mardi en appel à Toulouse dans ce dossier qui avait refait surface en pleine Coupe du monde.

"Bastien Chalureau ne conteste par le préjudice physique, l'existence de cette bagarre. En revanche, il y a une contestation du mobile raciste des faits qui lui sont reprochés", a précisé à l'AFP avant l'audience, David Mendel, avocat du joueur.

Le rugbyman de 31 ans nie avoir lancé "Ça va les bougnoules?", comme l'affirment les plaignants.

Si le prévenu et ses deux victimes en sont venus aux mains le 31 janvier 2020 en fin de soirée, dans le centre de Toulouse, c'est à la suite d'un échange de mots dans un bar, plus tôt dans la soirée, assure Me Mendel.