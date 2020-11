Le Russe Kolesnikov bat le record du monde du 100m dos en petit bassin

(Belga) Kliment Kolesnikov a battu le record du monde du 100m dos en petit bassin, samedi, à l'occasion de la première journée de la finale de l'International Swimming League, à Budapest. Premier relayeur du 4x100m quatre nages messieurs pour les Energy Standard, le Russe de 20 ans a nagé en 48.58, 30 centièmes de mieux que le chrono réalisé par le Chinois Xu Jiayu en novembre 2018.

Kolesnikov détenait déjà le record du monde du 50m dos en grand bassin (24.00). Son palmarès comprend deux titres mondiaux en petit bassin, sur 100m quatre nages et le relais 4x50m quatre nages. Il est aussi triple champion d'Europe en grand bassin (50m et 100m dos et 4x100m libre). Cette première journée de l'International Swimming League a été marquée par deux autres records du monde, réalisés par l'Américain Caeleb Dressel, sur 100m papillon (47.78) et 50m libre (20.16). (Belga)