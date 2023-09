Le RWDM se lance dans le futsal et fusionne avec le Futsal Koekelberg

"À partir de ce 22 septembre 2023, le club Futsal Koekelberg fusionnera avec le RWDM afin de devenir le RWDM Futsal. La salle du club restera le centre Sportif Victoria, tandis que le RWDM Futsal évoluera avec le logo et les couleurs du club de football molenbeekois", peut-on lire dans le communiqué.

Avec cette fusion, les deux clubs veulent "promouvoir d'une manière pérenne le sport au sein de la jeunesse molenbeekoise et bruxelloise et offrir davantage d'opportunités à celle-ci" et "espèrent développer une synergie nouvelle entre les membres ainsi que les supporters et les écoles de jeunes des deux académies respectives".