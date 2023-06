Le sélectionneur Gert Vande Broek suspendu un an pour comportement abusif

Gert Vande Broek, sélectionneur des Yellow Tigers, l'équipe nationale belge féminine de volley, a été suspendu pour un an. Le Conseil de discipline de Volley Vlaanderen, l'aile néerlandophone de la fédération belge, l'a annoncé vendredi. Le sélectionneur était accusé de comportement abusif par plusieurs anciennes joueuses de l'équipe nationale. Il dispose de dix jours pour faire appel de la décision.

Sélectionneur depuis 2008, Vande Broek, 56 ans, est toujours à la tête des Yellow Tigers qui disputent actuellement l'European Golden League. Les Belges affrontent samedi la Suède. Ce rendez-vous sert notamment de préparation à l'Euro, prévu du 15 août au 3 septembre. La Belgique accueillera les matches du groupe A à Gand ainsi que quatre huitièmes de finale, deux quarts de finale, les demi-finales et la finale à Bruxelles.

En début de semaine, les Yellow Tigers avaient apporté leur soutien au sélectionneur dans une lettre ouverte signée par treize internationales.

Les anciennes joueuses, liguées derrière leur avocate Elisabeth Matthys, ont quant à elles pris acte de la décision et se sont dites "soulagées" dans un communiqué. "Ce jugement est un signal important pour le monde du sport: entraîner, c'est lancer des défis aux joueurs, les tirer vers le haut et les motiver. Pas les humilier, les démolir et les manipuler."