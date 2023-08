Le sélectionneur Kris Vansnick se veut rassurant malgré la défaite: "Rien n'est perdu"

En effet, la Belgique est loin d'être condamnée, bien qu'elle eût pu conquérir la 3e place du groupe A avec un succès au Topsporthal. "On pouvait faire un grand pas en avant vers un adversaire plus facile en huitièmes", a concédé Vansnick. "Maintenant, on doit d'abord analyser ce qui n'allait pas et aller de l'avant."

Et le staff technique avait déjà préparé consciencieusement le match face à l'Ukraine. "On était prêts à affronter une bonne équipe. Tout le monde nous pensait favoris, mais l'Ukraine a gagné l'European Golden League, elle a joué la Challenger Cup. Elles ont joué des gros matches, ce dont nous n'avons pas eu l'occasion pendant la préparation. Je pense qu'on paie ça ce soir."