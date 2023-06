Le Sénat américain ouvre une enquête sur la fusion des circuits de golf PGA et LIV

Richard Blumenthal, président de la sous-commission permanente d'enquête, a écrit à Jay Monahan, le principal responsable du PGA Tour, pour lui demander tous les documents et informations relatifs à cet accord controversé annoncé mardi dernier à la surprise générale.

Le sénateur Blumenthal s'inquiète de l'implication du Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite (PIF), propriétaire de LIV Golf. "Le rôle du PIF en tant que bras armé du gouvernement saoudien et le revirement soudain et radical du PGA Tour concernant LIV Golf soulèvent de sérieuses questions quant aux raisons et aux conditions de l'accord annoncé. Avant cet accord, le PGA Tour était l'un des plus fervents détracteurs de la collaboration du LIV Golf avec l'Arabie saoudite".