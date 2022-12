Le skieur Odermatt et la sprinteuse Kambundji élus Athlètes suisses de l'année

(Belga) Le skieur Marco Odermatt et la sprinteuse Mujinga Kambundji ont été désignés Athlètes suisses de l'année 2022 dimanche lors de la cérémonie des Swiss Sports Awards.

Odermatt, 25 ans et déjà désigné Sportif suisse de l'année 2021, a vécu une saison 2021-2022 de très haute volée. Vainqueur du classement général de la Coupe du monde de ski alpin grâce notamment à sept victoires, deux en Super G et cinq en slalom géant, il a remporté le gros globe de cristal mais aussi le petit globe du géant. Il a magnifié sa saison en remportant la médaille d'or du slalom géant aux Jeux Olympiques de Pékin. Dimanche, il a devancé l'athlète Simon Ehammer, spécialiste des épreuves combinées, et Beat Feuz, un autre skieur alpin. Chez les dames, la récompense est revenue une nouvelle fois à Mujinga Kambundji. La sprinteuse de 30 ans, déjà lauréate en 2019, a connu une saison pleine sur les pistes du monde entier. D'abord titrée sur 60 mètres aux Mondiaux en salle en mars, elle est devenue championne d'Europe du 200 mètres à Munich, où elle a aussi terminé 2e du 100 mètres. Également finaliste aux Mondiaux d'Eugene, tant sur la ligne que sur le double hectomètre, elle a précédé les skieuses Corinne Suter et Lara Gut-Behrami. L'équipe nationale suisse masculine de football, battue en huitièmes du Mondial 2022 par le Portugal, a remporté le titre d'Équipe de l'année alors que Roger Federer s'est vu décerner un Prix d'honneur. Le joueur de tennis, fraîchement retraité, a été récompensé pour sa longue et prolifique carrière. (Belga)