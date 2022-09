Le skipper Charles Caudrelier "dans les meilleures conditions" avant la Route du Rhum

Chaque jour, il effectue des réglages sur son géant des mers. Le skipper Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild), l'un des grands favoris de la prochaine Route du Rhum, estime qu'il est "dans les meilleures conditions" pour gagner à deux mois du départ.

"Dès qu'on a des conditions intéressantes de vent pour essayer des choses sur le bateau, il faut le faire". Charles Caudrelier ne laisse rien au hasard. Lors d'une sortie de routine mardi pour montrer le large à un invité VIP, il teste, calcule, analyse chaque bruit émanant de son multicoque qui file à toute vitesse sur l'eau.

Le navigateur et deux membres de son équipe ont quitté leur port d'attache de Lorient (Morbihan). Une navigation de plus de cinq heures, sous un ciel dégagé, avec suffisamment de vent pour "s'envoler" lors de pointes de vitesse à plus de 30 noeuds (55 km/h).

"Depuis trois ans, on a tout gagné avec ce Gitana 17. C'était le premier maxi-trimaran conçu pour voler en haute mer et ça a porté ses fruits. Depuis, des bateaux neufs sont arrivés et vont très vite aussi. On n'a pas la marge pour se reposer sur nos lauriers", explique Caudrelier à l'AFP.

Le multicoque de 32 mètres de long - de la classe Ultim, ces voiliers vedettes de la Route du Rhum, transatlantique en solitaire au départ de Saint-Malo le 6 novembre prochain - teste un nouveau foil, cet appendice latéral qui permet au voilier de s'élever au-dessus de l'eau.

- Objectif Rhum -

"On a été est très performant avec nos anciens foils, mais on travaille sur de nouvelles pièces. Elles ne marchaient pas comme on voulait au début. On a continué à faire des tests et cela commence à être extrêmement satisfaisant", s'est réjoui Charles Caudrelier, vainqueur en équipage en juillet de la Finistère Atlantique, au terme d'un duel acharné avec le Banque-Populaire XI d'Armel Le Cléac'h.

"On est dans une spirale très positive. Physiquement, je me prépare depuis longtemps et je me sens bien dans ma tête. Je suis dans les meilleurs conditions possibles", estime-t-il.

Caudrelier, 47 ans, qui a remporté une multitude de courses prestigieuses et établi de nombreux records en équipage avec le marin Franck Cammas (Transat Jacques-Vabre, Fastnet Race, Brest Atlantiques....), part favori pour sa première participation à la Route du Rhum.

"Il y a une pression, car on y va pour gagner et seule la victoire est jolie. Mais je suis très excité. J'ai l'impression d'avoir de nouveau vingt ans quand je faisais ma première course en solo", lâche le vainqueur de la Solitaire du Figaro 2004.

Après cette course, le Finistérien avait mis en pause les courses en solitaire, faute de sponsor pour obtenir un multicoque, et s'était concentré sur la navigation en équipe.

"Un peu frustré" à force de voir son colocataire pendant des années, Franck Cammas, participer et gagner les courses les plus exigeantes dans les années 2000, il "rêvait de revenir" à la course en solitaire.

"Moi j'ai commencé la voile pour faire la Route du Rhum. Tout ce que j'ai fait après, les courses, les victoires, c'était pour retrouver le large seul", a-t-il dit.

Il n'a désormais plus qu'une seule obsession : "comprendre le bateau, l'améliorer toujours plus" jusqu'au départ de Saint-Malo dans deux mois où il espère "donner le meilleur" de lui-même jusqu'à l'arrivée en Guadeloupe.

"C'est une course fantastique où tout peut arriver. Si on tombe sur quelqu'un de plus performant à l'arrivée on pourra l'accepter, mais on a travaillé d'arrache-pied pour que cela ne soit pas le cas".