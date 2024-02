Le slalom de Bansko avec Sam Maes et Armand Marchant annulé à cause de la pluie

Le slalom de la Coupe du monde masculine de ski alpin prévu dimanche à Bansko en Bulgarie a été annulé à cause de la pluie. Après le passage d'une trentaine de concurrents en première manche, la fédération internationale de ski (FIS) en a communiqué la décision.

Les premiers passages ont mis en évidence des conditions météorologiques difficiles, avec de la pluie et du brouillard. La piste s'est par ailleurs manifestement dégradée rapidement et les écarts entre les premiers partants et les suivants se sont élargis progressivement.

Le meilleur temps provisoire avait été signé par le Français Clément Noël, qui devançait les Norvégiens Timon Haugan et Henrik Kristoffersen de 27 et 38 centièmes respectivement. Tous les autres skieurs étaient à plus d'une seconde de Noël.