Le slalom géant de Sölden, annulé en octobre, est déplacé en mars à Aspen

Le mauvais temps, et en particulier les forts vents, avaient entrainé l'annulation de la manche d'ouverture de la Coupe du monde de ski alpin le dimanche 29 octobre à Sölden. Certains skieurs, 47 sur 73 participants, avaient tout de même pu terminer leur première descente sur le Rettenbach, mais la situation était devenue trop dangereuse et les organisateurs avaient décidé d'arrêter la course.

Les deux manches de Coupe du monde messieurs, les descentes de Zermatt-Cervinia, avaient, elles aussi, été annulées il y a dix jours en raison de fortes chutes de neige.