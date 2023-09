Le Soudan du Sud qualifié pour ses premiers Jeux l'an prochain à Paris

La sélection de l'ancien joueur NBA Luol Deng, président de la fédération et entraîneur pour la fin des qualifications à la Coupe du monde, apporte ainsi le sourire à un pays indépendant depuis 2011 et qui peine toujours à se remettre d'une sanglante guerre civile ayant fait au moins 380.000 morts et des millions de déplacés entre 2013 et 2018.

Le Japon a pour sa part décroché le billet direct attribué à la zone Asie après sa victoire contre le Cap-Vert, à Okinawa (80-71).

L'Australie, meilleur pays d'Océanie lors de ce Mondial, et la France en tant que pays organisateur étaient déjà qualifiés pour les Jeux.