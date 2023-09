Le Spirou Charleroi confirme face à Liège

Egalement victorieux pour leur première sortie, les Liégeois étaient toujours privés d'Angel Rodriguez et de Jamelle Haggins. D'entrée de jeu, les Spirou ont fait parler leur discipline défensive ainsi qu'une plus grande variété dans leur jeu offensif. Du côté liégeois, les exploits individuels ne parvenaient cette fois pas à compenser un manque de collectif et d'adresse (12/35 en première période). Réduits aux seuls Manu Lecomte (15 points et 5 passes décisives) et Olivier Troisfontaines (17 points et 5 rebonds) pour alimenter la marque, les visiteurs étaient distancés dans le second quart-temps sur des actions de Quinten Smout (6 points, 2 triples) et Tyrell Roberts (28 points à 9/16). Comme John Junior Avelon (30 points au premier match) était cette fois moins prolifique pour les Liégeois (8 points), c'est le Spirou qui virait en tête au repos sur le score de 37-29.

Si les Liégeois revenaient au jeu animés des meilleures intentions, ils retombaient rapidement dans leurs travers malgré la domination de Kevin Tumba au rebond (13 prises pour 7 points). Face à la belle circulation de balle des Carolos, les Principautaires continuaient à se battre et se rapprochaient à 68-65 et 1 minute 30 à jouer quand Anthony Cambo commettait une faute puis encaissait une faute technique pour rouspétance. Tyrell Roberts puis Erikas Venskus transformaient leurs lancers-francs pour mettre Charleroi définitivement à l'abri.