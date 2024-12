Le Spirou de Charleroi lance sa saison en Europe Cup: voici tout ce qu'il faut savoir sur l'aventure européenne des Carolos

Le Spirou de Charleroi entame sa saison d'Europe Cup, ce mercredi soir, contre le club de Fribourg. Le match sera d'ailleurs à suivre en direct sur RTL Play dès 20h30. On vous dit tout sur cette compétition et sur le parcours des Carolos !

L'Europe Cup n'est pas n'importe quelle compétition. Il s'agit, si on résumé un petit peu, de la quatrième compétition la plus prestigieuse à l'échelle continentale. Le Spirou de Charleroi a été reversé dans le groupe N, avec Ludwigsbourg, Woclawek et le Fribourg Olypic, leur adversaire du soir. Pour y parvenir, ils ont dû passer par une première phase qualificative, après avoir été repêché de justesse pour avoir la chance de disputer l'Europe Cup.

En cette fin d’année, RTL sports continue de diversifier son offre sportive et annonce l’arrivée du basketball sur RTL Play, avec la diffusion digitale exclusive des matchs du Spirou Basket Club de Charleroi dans le cadre de la FIBA Europe Cup. La compétition débutera aujourd'hui pour le club belge, qui reçoit le Fribourg Olympic. Mais concrètement, qu'est-ce que l'Europe Cup ? Que peut viser Charleroi ? On fait le point ensemble avant le lancement de la saison.

"On arrive ici dans une deuxième phase de poules, le Spirou a terminé 1er de son groupe lors de la première phase de poules. Il faut finir ici dans les 2 premiers pour passer en quarts de finale", nous précise en effet Yassine Chokrani, qui sera aux commentaires des rencontres. L'objectif est donc de sortir du groupe pour avoir le droit de rêver dans la suite de la compétition.

Un gros défi

Ce groupe N est relevé et le Spirou n'est pas forcément le favori pour s'y imposer. Selon Yassine Chokrani, il faudra d'ailleurs faire preuve de patience et éviter de mettre trop de pression sur les Carolos. "Le Spirou a une équipe assez jeune et inexpérimentée au niveau européen", nous rappelle-t-il d'ailleurs. "Mais ils ont bien performé lors de la première phase de poules, en remportant leur groupe. C'est une équipe jeune et qui progresse au fil de la saison. Il va falloir être a son meilleur niveau pour espérer atteindre les quarts", précise-t-il ensuite.

D'autant que les adversaires ne sont pas des oiseaux pour le chat. Que du contraire. Commençons donc par Fribourg, l'adversaire de cette première journée. Le club est sextuple champion de Suisse et se porte bien cette année. "C'est une équipe solide et expérimentée, entraînée par un Belge (Thibaut Petit) et qui a battu deux fois Anvers lors de la première phase de poules. Elle est en tête de son championnat, avec 8 victoires en 8 matches", nous confie Yassine.

L'Anwil Wloclawek est aussi en tête en Pologne et a remporté l'Europe Cup en 2023. Ils n'ont pas encore perdu cette saison. Ludwigsbourg évolue en Allemagne et vient de battre l'Alba Berlin, qui évolue en Euroligue, soit l'équivalent de la Ligue des Champions du basket. De gros morceaux se profilent donc et les 6 rencontres seront à suivre sur RTL Play. Rendez-vous est déjà pris dès ce soir, à partir de 20h30.