Le stade Roi Baudouin poursuit sa rénovation et une piste d'entraînement va voir le jour

Benoit Hellings, l'échevin des Sports de la Ville de Bruxelles, a annoncé mercredi la poursuite de la rénovation du stade Roi Baudouin et le lancement d'une première phase de travaux du Parc des Sports. Il a fait cette annonce au cours de la présentation de la 48e édition du Mémorial Van Damme d'athlétisme.

Après l'installation de 50.000 nouveaux sièges en 2022 et d'une nouvelle piste en 2023, le stade Roi Baudouin a été doté cette année de nouveaux vestiaires, d'une nouvelle salle de presse et de zones techniques et mixtes renouvelées.

Le Parc des sports, sur le plateau du Heysel, va aussi entamer une première phase de travaux.